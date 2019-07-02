Cпецпосланник ООН по Йемену надеется на приверженность всех сторон мирному решению кризиса

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Специальный посланник генерального секретаря ООН по Йемену Мартин Гриффитс не сомневается в приверженности политическому решению всех сторон конфликта в этой стране.

"ООН содействует политическому урегулированию кризиса в Йемене на основе результатов Конференции национального диалога (март 2013 - январь 2014 - прим. ТАСС), инициативы Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, - отметил он в интервью ТАСС. - Это наш мандат и наша конечная цель".

По его словам, соглашения могут работать только тогда, когда "все участники готовы заставить их работать". "Стороны последовательно подтверждали свою приверженность политическому решению, и у меня нет оснований в этом сомневаться, - подчеркнул Гриффитс. - В настоящее время со сторонами конфликта в Йемене обсуждаются дальнейшие пути по продвижению мирного процесса, который требует усилий, терпения, добросовестности и приверженности всех заинтересованных сторон для закрепления и развития уже достигнутых успехов".

В декабре 2018 года в Швеции, напомнил он, было подписано Стокгольмское соглашение о прекращении огня, вступившее в силу в январе 2019 года. "Ситуация вокруг Ходейды продемонстрировала, что стороны могут достичь компромисса на благо населения Йемена. Это было реальным свидетельством их стремления к достижению мира. В частности, увеличилась коммерческая активность портов, через которые осуществляется доставка гуманитарных грузов, началось возвращение людей к своим домам, произошло значительное сокращение насилия", - обратил внимание спецпосланник ООН.

"Настоятельно призываю стороны продолжать конструктивно взаимодействовать друг с другом для выполнения соглашения, включая завершение передислокации войск", - подчеркнул он.

На этой неделе Гриффитс планирует посетить ОАЭ и Оман, чтобы обсудить актуальные вопросы и встретиться с заинтересованными сторонами, которые готовы помочь в поиске решения урегулирования конфликта.

История конфликта

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками движения "Ансар Аллах" (хуситы). В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. К ней присоединились Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.

Конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире: по данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренних беженцев превышает 3 млн человек.