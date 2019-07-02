{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Асад: Сирия стоит на стороне Ирана в его противодействии американским угрозам

Действия Вашингтона расшатывают стабильность и ведут к росту напряженности в регионе, отметил президент республики

ТАСС, 2 июля. /ТАСС/. Сирия осуждает эскалацию напряженности в зоне Персидского залива и стоит на стороне Ирана в его противодействии американским угрозам. Об этом, как передало агентство SANA, заявил во вторник президент республики Башар Асад на встрече со старшим помощником министра иностранных дел Ирана Али Асгар Хаджи.

"Соединенные Штаты своими мерами против Ирана нарушают все основные принципы международного права. Действия Вашингтона расшатывают стабильность и ведут к росту напряженности в регионе", - подчеркнул сирийский лидер.

По информации агентства, на встрече Асада с иранским эмиссаром обсуждалась ситуация в провинции Идлиб, где террористические формирования нападают на мирные районы, находящиеся под защитой правительственных войск. Стороны затронули также ход подготовки к очередному раунду переговоров, который пройдет в конце июля в столице Казахстана Нур-Султане.

Теги
СШАИранСирияСитуация вокруг ядерной программы ИранаАсад, Башар Хафез
Зеленский на встрече с главой МИД Канады подтвердил курс Украины в ЕС и НАТО
Президент Украины также поблагодарил Канаду за последовательную всестороннюю поддержку Киева на двустороннем уровне
Читать полностью