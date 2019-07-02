Асад: Сирия стоит на стороне Ирана в его противодействии американским угрозам

ТАСС, 2 июля. /ТАСС/. Сирия осуждает эскалацию напряженности в зоне Персидского залива и стоит на стороне Ирана в его противодействии американским угрозам. Об этом, как передало агентство SANA, заявил во вторник президент республики Башар Асад на встрече со старшим помощником министра иностранных дел Ирана Али Асгар Хаджи.

"Соединенные Штаты своими мерами против Ирана нарушают все основные принципы международного права. Действия Вашингтона расшатывают стабильность и ведут к росту напряженности в регионе", - подчеркнул сирийский лидер.

По информации агентства, на встрече Асада с иранским эмиссаром обсуждалась ситуация в провинции Идлиб, где террористические формирования нападают на мирные районы, находящиеся под защитой правительственных войск. Стороны затронули также ход подготовки к очередному раунду переговоров, который пройдет в конце июля в столице Казахстана Нур-Султане.