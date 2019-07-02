Тайвань продлил безвизовую программу для россиян еще на год

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 2 июля. /ТАСС/. Тайвань продлевает безвизовый режим для граждан Российской Федерации еще на год.

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Об этом сообщило во вторник внешнеполитическое ведомство острова.

Безвизовый въезд для россиян на срок до 14 дней был открыт в сентябре 2018 года в тестовом режиме и должен был завершиться 31 июля 2019 года. В связи с успехом программы было принято решение продлить ее еще на год - до 31 июля 2020 года.

В ведомстве отмечают, что Тайвань набирает популярность среди российских туристов: их поток с сентября возрос на 65%.

В конце мая прямые регулярные рейсы из Владивостока и Москвы в Тайбэй запустили сразу две российские авиакомпании - S7 и чартерная Royal Flight.