СМИ: вице-президент США прервал визит в Нью-Гэмпшир и экстренно возвращается в Вашингтон

ТАСС, 2 июля. Вице-президент США Майк Пенс, который во вторник должен был выступить на мероприятии в штате Нью-Гэмпшир, экстренно возвращается в Вашингтон. Как сообщил телеканал Fox News, запланированное мероприятие отменено.

Согласно распространенному ранее графику Пенса, он вылетел из Вашингтона ранее сегодня утром, а в 11:25 (18:25 мск) должен был совершить посадку в аэропорту Нью-Гэмпшира. По информации телеканала, представитель Пенса, находящийся на месте запланированного мероприятия, заявил собравшимся, что произошла "ситуация, из-за которой вице-президент был вызван обратно в Вашингтон".

По его словам, выступление Пенса будет перенесено на более позднюю дату.