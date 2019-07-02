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Ситуация вокруг выборов на руководящие посты Евросоюза

Туск заявил, что саммит ЕС приближается к компромиссу по назначению ключевых постов

Лидеры 28 стран уже в четвертый раз пытаются договориться по кандидатурам

БРЮССЕЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Лидеры 28 стран Евросоюза, участвующие во втором заседании экстренного саммита ЕС в Брюсселе, приближаются к достижению компромисса по определению кандидатов на ключевые европейские посты. Об этом заявил во вторник глава Евросовета Дональд Туск.

"Все ближе и ближе (к согласованию постов - прим. ТАСС)", - написал он в Twitter.

Лидеры 28 стран ЕС уже в четвертый раз пытаются договориться по назначениям руководителей пяти основных институтов Евросоюза. На кону должности преемников главы Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клода Юнкера, председателя Европейского совета Дональда Туска, спикера Европарламента (ЕП) Антонио Таяни, шефа европейской дипломатии Федерики Могерини и председателя Европейского центробанка Марио Драги на 2019-2024 годы. Наиболее важным среди этих назначений является пост главы исполнительной структуры Евросоюза - Еврокомиссии, который дает своему обладателю самые широкие реальные полномочия.

Теги
Туск, ДональдСитуация вокруг выборов на руководящие посты Евросоюза
Ситуация вокруг выборов на руководящие посты Евросоюза
Саммит ЕС согласовал назначения на ключевые европейские посты
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