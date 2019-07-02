Туск заявил, что саммит ЕС приближается к компромиссу по назначению ключевых постов

БРЮССЕЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Лидеры 28 стран Евросоюза, участвующие во втором заседании экстренного саммита ЕС в Брюсселе, приближаются к достижению компромисса по определению кандидатов на ключевые европейские посты. Об этом заявил во вторник глава Евросовета Дональд Туск.

"Все ближе и ближе (к согласованию постов - прим. ТАСС)", - написал он в Twitter.

Лидеры 28 стран ЕС уже в четвертый раз пытаются договориться по назначениям руководителей пяти основных институтов Евросоюза. На кону должности преемников главы Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клода Юнкера, председателя Европейского совета Дональда Туска, спикера Европарламента (ЕП) Антонио Таяни, шефа европейской дипломатии Федерики Могерини и председателя Европейского центробанка Марио Драги на 2019-2024 годы. Наиболее важным среди этих назначений является пост главы исполнительной структуры Евросоюза - Еврокомиссии, который дает своему обладателю самые широкие реальные полномочия.