Саммит ЕС согласовал назначения на ключевые европейские посты

БРЮССЕЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Лидеры 28 стран - членов Евросоюза на экстренном саммите в Брюсселе согласовали имена кандидатов на ключевые европейские посты. Об этом заявил во вторник глава Евросовета Дональд Туск.

"Европейский совет согласовал будущее руководство институтов ЕС", - сказал он.

Саммит ЕС согласовал кандидатуру немки Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии, бельгийца Шарля Мишеля - главы Евросовета, испанца Жозепа Борреля - главы дипломатии ЕС и Кристин Лагард - главы Европейского центробанка.