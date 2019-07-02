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Ситуация вокруг выборов на руководящие посты Евросоюза
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Саммит ЕС согласовал назначения на ключевые европейские посты

На должность главы Еврокомиссии выдвинули немку Урсулу фон дер Ляйен
Председатель Европейского совета Дональд Туск EPA-EFE/GEOFFROY VAN DER HASSELT/POOL
Описание
Председатель Европейского совета Дональд Туск
© EPA-EFE/GEOFFROY VAN DER HASSELT/POOL

БРЮССЕЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Лидеры 28 стран - членов Евросоюза на экстренном саммите в Брюсселе согласовали имена кандидатов на ключевые европейские посты. Об этом заявил во вторник глава Евросовета Дональд Туск.

"Европейский совет согласовал будущее руководство институтов ЕС", - сказал он.

Саммит ЕС согласовал кандидатуру немки Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии, бельгийца Шарля Мишеля - главы Евросовета, испанца Жозепа Борреля - главы дипломатии ЕС и Кристин Лагард - главы Европейского центробанка.

Теги
Туск, ДональдМишель, ШарльЛагард, КристинСитуация вокруг выборов на руководящие посты Евросоюза
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