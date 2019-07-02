Участники контактной группы не смогли согласовать "хлебное перемирие"

МИНСК, 2 июля. /ТАСС/. Вопросы безопасности стояли в центре повестки состоявшегося во вторник заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Участники встречи с удовлетворением отметили тот факт, что на прошлой неделе в районе Станицы Луганской сторонам удалось осуществить разведение сил.

"Как только в Киеве проявили политическую волю к выполнению своих обязательств, стороны смогли осуществить разведение", - подчеркнул полпред РФ Борис Грызлов. Он призвал стороны конфликта строго соблюдать достигнутую договоренность, "продолжать снижать напряженность, повышать уровень безопасности в других районах Донбасса" и в первую очередь возобновить отвод сил и средств в Петровском и Золотом.

По его словам, это можно сделать достаточно быстро, поскольку условия и параметры разведения на этих участках были согласованы еще в 2016 году. "Более того, разведение в Петровском и Золотом однажды уже проводилось, но затем ВСУ вновь заняли прежние позиции. Кроме действий в Петровском и Золотом, необходимо продолжить диалог Киева и Донбасса о дальнейших участках разведения", - подчеркнул полпред РФ.

По словам спецпредставителя главы ОБСЕ Мартина Сайдика, разведение сил в Станице Луганской "стало долгожданным и действительно важным шагом". "Он явно доказывает, что при наличии желания достигнутые договоренности можно быстро воплотить в жизнь. Это внушает надежду и оптимизм в нашей дальнейшей работе", - сказал Сайдик и выразил сторонам признательность "за их решительные шаги".

Перемирие не согласовано

Вместе с тем главная задача очередной минской встречи решена не была. Согласовать "хлебное перемирие", которое стороны начали обсуждать в начале июня, сразу после возвращения в группу Леонида Кучмы, участникам заседания не удалось и на этот раз. "Контактная группа продолжила обсуждение дополнительных мер, дополнительных гарантий соблюдения режима прекращения огня, которые призваны обеспечить устойчивое перемирие. С их необходимостью согласны как Донецк и Луганск, так и посредники - ОБСЕ и Россия", - сообщил Грызлов. Однако Киев, по его словам, "вновь отказался принимать эти меры в полном объеме".

В свою очередь Сайдик отметил, что стороны вновь подтвердили необходимость перемирия "и согласились продолжить обсуждение этого вопроса на следующем заседании".

Тем временем, как отметили участники встречи, ситуация на линии соприкосновения остается напряженной. "Обстрелы Донбасса продолжаются, страдают люди", - констатировал полпред РФ. Обеспокоенность возросшим в последнее время числом нарушений режима прекращения огня выразил и Сайдик.

В свою очередь глава МИД Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова заявила о стремительном ухудшении ситуации в зоне конфликта. "Количество обстрелов и калибр используемого вооружения со стороны ВСУ за последний месяц увеличились в разы", - сказала она. В этих условиях рабочая группа по вопросам безопасности должна, по ее словам, интенсифицировать согласование и введение дополнительных мер контроля за прекращением огня.

Республики уже давно подготовили обобщенный проект таких мер на основании предложенных ранее ОБСЕ, подчеркнула глава МИД ДНР. Это публикация приказов о прекращении огня, запрет на любые наступательные, разведывательные действия, снайперскую стрельбу, ведение огня, в том числе ответного, запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах, а также применение строгих дисциплинарных мер к нарушителям.

Договоренностей по пленным пока нет

Неоднозначными оказались и результаты работы гуманитарной подгруппы. МИД ДНР по итогам очередного раунда переговоров констатировал некоторый прогресс в обсуждении обмена пленными. "Впервые за полтора года переговорщики смогли разблокировать проработку списков удерживаемых лиц", - говорится в сообщении пресс-службы МИД.

Как пояснила в свою очередь руководитель рабочей группы Луганской народной республики (ЛНР) по обмену военнопленными Ольга Кобцева, Киев предоставил республикам обновленную информацию по пленным. "Это один из шагов в направлении обмена удерживаемыми лицами, но говорить о достижении договоренности в этом вопросе еще очень рано", - сказала представитель ЛНР.

В то же время Грызлов высказал разочарование позицией украинской стороны по вопросу возвращения в Донбасс пленных, которых Киев обещал освободить еще в 2017 году. По его словам, "это осложняет переговоры по гуманитарной теме". "Подчеркну, что Россия как посредник настроена на содействие освобождению удерживаемых лиц по принципу "всех установленных на всех установленных", - сказал Грызлов.

При этом он подчеркнул, что "только переход к полномасштабному диалогу сторон конфликта и закреплению на постоянной основе особого статуса Донбасса, что предусмотрено минскими соглашениям, может стать основой разрешения противостояния в Донбассе".