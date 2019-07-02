Трюдо заявил, что обсудил с Путиным ситуацию на Украине в ходе саммита G20

ОТТАВА, 2 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным текущую ситуацию на Украине во время саммита G20 в Японии. Об этом канадский премьер сообщил во вторник журналистам после встречи в Торонто с украинским президентом Владимиром Зеленским. Пресс-конференция лидеров транслировалась в официальном Twitter главы канадского правительства.

"Я обсудил это [ситуацию на Украине] с президентом Путиным на саммите G20 на прошлой неделе", - сказал Трюдо. Он не стал уточнять подробности разговора с российским лидером.

Саммит Группы двадцати проходил в японской Осаке 28-29 июня.