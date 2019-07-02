Украина и Канада договорились о поставках бронетехники

ТАСС, 2 июля. Украина и Канада договорились о поставках Киеву бронетехники. Об этом заявил в Торонто президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с главой правительства Канады Джастином Трюдо.

"Мы договорились о поставках бронетехники, о том, что мы будем развивать наши договоренности", - сказал он. Зеленский при этом не раскрыл деталей соглашения. Он сообщил, что стороны обсудили организацию на Украине совместного производства, которое "даст рабочие места". "Давайте мы подпишем соглашение, и тогда это будет реальная новость", - сказал Зеленский, выступление которого транслировалось в официальном Twitter главы канадского правительства.

Президент заявил о заинтересованности Киева в дальнейшем развитии военного сотрудничества с Канадой, в том числе в работе канадской миссии Unifier на Украине, которая будет действовать до 2022 года.

Зеленский в ходе первого визита в Канаду в качестве главы государства также провел встречу с министром иностранных дел этой страны Христей Фриланд, на которой в очередной раз подтвердил курс Киева на вступление в ЕС и НАТО. Кроме того, он провел переговоры с заместителем директора-распорядителя МВФ Дэвидом Липтоном.