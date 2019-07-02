Осужденную в США за похищение детей Осипову перевезли из Канзаса в Неваду

НЬЮ-ЙОРК, 3 июля. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Осужденная в США за похищение собственных детей россиянка Богдана Осипова доставлена из тюрьмы Левенворса (штат Канзас) на самолете в центр предварительного заключения в городе Лас-Вегас (штат Невада), где она может пробыть до четырех недель. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила во вторник мама Богданы Юлиана Филипюк.

"Дана вот только что позвонила и сказала, что находится в Лас-Вегасе в каком-то распределительном учреждении, где ее могут оставить на период от недели до четырех недель, - сказала Филипюк. - Будем надеяться, что Невада не станет конечным пунктом ее перевода, и Дану как можно быстрее доставят в учреждение с более человеческими условиями и отношением".

Этапом через Лас-Вегас

По ее словам, заключенным не предоставляют почти никакой информации о том, что происходит и куда их перевозят. "В Канзасе Дану разбудили в понедельник рано утром, сказали, что на сборы 30 минут и, не разрешив взять ни документов, ни личных вещей, посадили в автобус, где вместе с другими заключенными они ждали около трех часов, потом на специальном рейсе самолета доставили в Лас-Вегас, в Центр предварительного заключения", - рассказала мама осужденной.

"Дана пребывает в шоке от последних событий. В течение суток, на протяжение которых ее вместе с другими заключенными перевозили в Неваду, их лишь один раз отвели в туалет, дали всего одну бутылку воды в 250 мл, несмотря на жару, и один бутерброд. Кроме того, в самом учреждении были совершенно антисанитарные условия, включая то обстоятельство, что десятки заключенных обыскивали одни и те же сотрудники в одних и тех же перчатках, ощупывая голову, волосы, тело, руки, ноги. Все это - абсолютно нечеловеческое отношение", - с сожалением заметила Филипюк.

В настоящее время, по ее словам, Богдана находится в помещении с еще 60-80 заключенными, которые размещаются на двухъярусных койках. Тем не менее Осиповой разрешили во вторник позвонить семье и поговорить с детьми.

Ожидается, что Осипову могут перевести в федеральное исправительное учреждение Данбери (штат Коннектикут) - именно так при вынесении приговора распорядился федеральный суд. Однако, как утверждают адвокаты, есть и небольшая вероятность перевода в другую тюрьму.

Город Данбери, где находится тюрьма, расположен менее чем в 100 км от города Нью-Йорк. В этом же исправительном учреждении отбывает наказание еще один гражданин РФ - осужденный за участие в сговоре с целью контрабанды наркотиков летчик Константин Ярошенко. Данбери - федеральная тюрьма строгого режима, открытая еще в 1940 году, в которой содержатся более тысячи заключенных.

Преступление и наказание

6 июня 38-летняя Богдана Осипова судом города Уичито (Канзас) была приговорена к семи годам тюремного заключения за статью "Похищение детей родителем" и по двум пунктам статьи "Вымогательство международного масштаба". Как ожидается, в заключении она проведет порядка пяти лет, поскольку уже провела под стражей почти два года, в течение которых ожидала вынесения приговора. Еще три года после освобождения россиянка будет находиться под полицейским надзором без права выезда из страны. Она также должна способствовать возвращению из России в США двух своих дочерей, совместных детей с американским гражданином Брайаном Мобли, говорится в приговоре судьи.

Адвокаты осужденной уже подали апелляционную жалобу на приговор, сама апелляция поступит в течение 40 дней после завершения расшифровки выступлений участников всего судебного процесса. Защита россиянки намерена оспорить приговор, касающийся обвинений в вымогательстве, которые составили основной срок наказания. Дело в том, что за похищение родителем собственных детей законом предусматривается не более трех лет тюремного заключения, остальной срок был добавлен за счет пунктов статьи "Вымогательство международного масштаба, связанное с похищением людей".

В МИД РФ заявили, что приговор россиянке является несправедливым и представляет собой правовой произвол. "Фактически Осипова находится в американской тюрьме на положении заложника. Требуем от властей США прекратить правовой произвол и освободить Осипову", - заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Она считает, что в данном случает речь идет о заведомой предвзятости к гражданам России со стороны правосудия США, где последнее время стал часто применим принцип "русская - значит виновна".

Пользователи интернета продолжают собирают подписи к петиции в поддержку Богданы Осиповой с просьбой американских властей, международного сообщества обратить внимание на несправедливый приговор суда, нарушение прав человека, допущенное во время содержания россиянки под стражей. В настоящее время петицию подписали более 20 тыс. человек.

О деле многодетной матери

У 38-летней Осиповой, имеющей гражданство РФ и США, трое несовершеннолетних детей, в том числе младшие дочери от брака с гражданином США Брайаном Мобли. Американские власти обвиняют Осипову в том, что в 2014 году она, будучи беременной, вывезла с территории США в Россию дочь без согласования с супругом, с которым уже был начат бракоразводный процесс, что недопустимо законом. Младшая девочка появилась на свет в том же году уже на территории РФ, после чего супруги развелись. Суд в США принял решение, что оба ребенка должны жить со своим отцом, передав ему полную опеку над дочерьми, однако по решению российского суда место жительства девочек определено в России, с матерью, а отцу назначены алименты.

26 сентября 2017 года Осипова приехала в Уичито, чтобы решить вопрос опеки над совместными с Мобли детьми для возвращения их в США. Она подала исковое заявление в семейный суд города, так как была не согласна с передачей полной опеки отцу. Суд принял документы и назначил дату слушаний, однако через два дня сотрудники ФБР задержали россиянку в рамках возбужденного по иску бывшего супруга уголовного дела.

В ходе судебных слушаний Осипова дала согласие на возвращение младших детей в США, рассчитывая на последующее освобождение, однако российский суд, руководствуясь интересами детей, разрешение на их вывоз за границу не дал. В настоящее время обе девочки и их старший брат, также несовершеннолетний сын Осиповой, проживают в РФ с опекуном, родной тетей осужденной россиянки.