Канада готова поставлять Украине смертоносное вооружение

ОТТАВА, 3 июля. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Канада внесла Украину в список стран, которым можно поставлять оружие. Об этом во вторник сообщил журналистам канадский премьер-министр Джастин Трюдо после встречи в Торонто с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Мы подписали соглашение о включении Украины в список стран, куда разрешена продажа оружия", - сказал он. Трюдо также напомнил, что с 2015 года в рамках операции Вооруженных сил Канады Unifier на Украине постоянно находятся около 200 канадских военных инструкторов, которые занимаются обучением солдат и офицеров украинской армии на Яворовском полигоне в Львовской области, и что эта миссия в марте была продлена до 2022 года.

По словам Зеленского, Оттава и Киев уже "договорились о поставках бронетехники", но президент не раскрыл деталей соглашения. Ранее Канада поставляла Украине только вооружение несмертельного действия: приборы ночного видения, бронежилеты, военную форму и обувь.

В канадском оборонном ведомстве ранее ТАСС заявляли, что операция Unifier не носит боевого характера и призвана оказать содействие солдатам и офицерам украинской армии в овладении тактикой ведения боевых действий и логистикой, а также навыками оказания первой помощи раненым. В декабре прошлого года Министерство национальной обороны Канады сообщило, что инструкторы миссии обучили более 10 тыс. солдат и офицеров Вооруженных сил Украины.