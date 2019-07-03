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Зеленский намерен углублять сотрудничество Украины с МВФ и ВБ

Киев готов присоединиться к новой программе сотрудничества после формирования правительства, указал президент

КИЕВ, 3 июля. /ТАСС/. Украина готова присоединиться к новой программе сотрудничества с МВФ после формирования нового правительства. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с вице-президентом Всемирного банка по вопросам Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером в Торонто.

"Мы хотим углублять сотрудничество. Сегодня мы провели встречу с делегацией МВФ, во время которой была подтверждена поддержка Украины. Мы готовы присоединиться к новой программе после формирования нового правительства", - отметил глава государства.

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