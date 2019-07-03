ЦИК Украины может пересмотреть регистрацию Клюева и Шария

КИЕВ, 3 июля. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины может пересмотреть свое решение о регистрации экс-главы администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария кандидатами в народные депутаты на внеочередных выборах Верховной рады. Об этом заявила секретарь комиссии Наталья Бернацкая.

"Я ответственно заявляю, если любой из государственных органов в ближайшее время предоставит ЦИК хоть одно доказательство проживания этих лиц в течение последних 5 лет за пределами Украины, я лично внесу постановление об отмене их регистрации", - написала она в Facebook.

В среду глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Клюев покинул Украину в 2014 году и с тех пор не проживал на территории страны. По его словам, МВД достоверно известно, что Клюев покинул территорию Украины в 2014 году вместе с четвертым президентом Украины Виктором Януковичем и не проживал на территории Украины последние пять лет. "Указанная информация подтверждается материалами уголовных дел, которые расследуются следственными подразделениями Национальной полиции", - написал Аваков в письме на имя председателя ЦИК Татьяны Слипачук, разместив его копию в Facebook.

Во вторник по этому же поводу в СБУ, Генеральную прокуратуру и Государственную пограничную службу обратился спикер Верховной рады Андрей Парубий. Он попросил силовые ведомства предоставить информацию о пребывании на Украине Клюева и Шария. "Считаю регистрацию Анатолия Шария и Андрея Клюева кандидатами в депутаты неприемлемой. Это и есть реванш! Это грубое нарушение закона и справедливости. Ведь очевиден тот факт, что они последние пять лет не находились на Украине", - написал Парубий в Facebook.

23 июня ЦИК отказала Клюеву в регистрации кандидатом в депутаты Рады, пояснив, что он не проживал на территории страны с 2014 года. Защита Клюева обратилась в суд, где заявила, что он с 2014 года проживал в Донецке. В понедельник, 1 июля, Кассационный административный суд в составе Верховном суда Украины отменил решение ЦИК об отказе в регистрации.

Центральная избирательная комиссия также приняла решение зарегистрировать в качестве кандидата в депутаты Верховной рады журналиста и видеоблогера Анатолия Шария. Изначально, 25 июня, ЦИК отказала Шарию в регистрации. Основанием для отказа тогда стало несоответствие требованию конституции страны к кандидатам в депутаты Верховной рады, которое предполагает проживание на территории Украины на протяжении последних пяти лет. Однако данное решение было обжаловано, а 30 июня Верховный суд Украины не признал факт отсутствия Шария на Украине в течение последних пяти лет. Внеочередные выборы в украинский парламент назначены на 21 июля.