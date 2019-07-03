В Южной Корее отстранили от должности командующего армией после инцидента с лодкой из КНДР

ТАСС, 3 июля. Министр национальной обороны Республики Корея Чон Гён Ду освободил от занимаемой должности командующего 8-й Армией Ли Джин Сона в связи с инцидентом с лодкой из Северной Кореи, нарушившей границу. Об этом глава оборонного ведомства Южной Кореи сообщил в среду на брифинге в Сеуле.

"Расследование показало, что наша разведка не смогла вовремя обнаружить северокорейскую лодку, и нам не удалось надлежащим образом проинформировать общественность об инциденте. Как глава Министерства национальной обороны страны я приношу свои глубочайшие извинения", - цитирует агентство Yonhap слова Чон Гён Ду. 8-я Армия базируется на северо-востоке страны в провинции Канвондо, где и произошел инцидент.

По результатам расследования специальной комиссии председателю Объединенного комитета начальников штабов Республики Корея Пак Хан Ги был вынесен строгий выговор.

Министерство национальной обороны страны подверглось жесткой критике после того, как 15 июня четверо северокорейцев на небольшой лодке беспрепятственно пересекли Северную разграничительную линию - оспариваемую КНДР морскую границу с Южной Кореей в Японском море - и прибыли в порт Самчхок провинции Канвондо. На появившейся в интернете видеозаписи видно, как лодка причаливает к пирсу, граждане Северной Кореи выходят на берег и просят у находившихся там людей одолжить мобильный телефон и угостить их сигаретами.