Глава МИД Канады процитировала Путина на конференции по Украине в Торонто

ТАСС, 3 июля. Глава МИД Канады Христя Фриланд процитировала во вторник на проходящей в Торонто конференции по реформам на Украине слова президента РФ Владимира Путина о том, что современная либеральная идея изжила себя.

"Я хочу начать [свое выступление] с цитаты человека, высказывания которого вы не ожидаете услышать здесь. И это президент Владимир Путин. В преддверии саммита G20 (в Осаке 28-29 июня - прим. ТАСС) он дал интервью газете Financial Times, где сказал, что "либеральная идея изжила себя". Вчера мы отмечали национальный праздник - День Канады, и я надеюсь, что вы простите меня за излишнюю патриотичность, но правда заключается в том, что ни одна другая страна так резко не критиковала данное заявление [Путина], как Канада", - указала Фриланд.

По ее словам, премьер-министр Канады Джастин Трюдо "отстаивает принципы либеральной демократии как внутри страны, так и по всему миру". "Поддержка демократий и мирового порядка - это основа внешней политики Канады", - утверждала глава МИД. Ее выступление транслировалось в Twitter внешнеполитического ведомства.

В опубликованном на прошлой неделе интервью Financial Times российский лидер заявил, что современная либеральная идея "себя просто изжила окончательно", вызвав активные дискуссии по этому поводу среди западных СМИ и политиков. Как заметил Путин, "западные партнеры признались, что некоторые ее элементы просто нереалистичны", в том числе мультикультурализм. В качестве примера президент РФ привел кризис с мигрантами в Европе.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил, что "Путину близки идеи либерализма, но он далек от того, чтобы считать всех остальных ошибающимися в своих взглядах". Представитель Кремля добавил, что проблема заключается не в самих либеральных идеях, а в том, что они, "по сути своей, стали агрессивно доминирующими, и их стали просто буквально принудительно вменять в идеологию другим".

Третья конференция по реформам на Украине проходит в Торонто 2-4 июля с участием украинского президента Владимира Зеленского, западных политиков и экспертов.