Выдвижение министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен на должность главы Еврокомиссии (ЕК) в Германии восприняли неоднозначно как политики, так и экспертное сообщество. Руководство входящей в правящую в ФРГ коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) выступило категорически против ее номинирования на высший пост в ЕС.

И.о. сопредседателей СДПГ Мануэла Швезиг, Малу Драйер и Торстен Шефер-Гюмбель в совместном заявлении указали на то обстоятельство, что фон дер Ляйен вообще не выдвигалась как кандидат на евровыборах. "Тем самым попытка демократизировать Европейский союз доведена до абсурда", - отметили лидеры социал-демократов. В СДПГ отметили, что три правящие в ФРГ партии в коалиционном договоре выразили стремление к укреплению демократии в Европе с учетом интересов граждан и усилению роли Европарламента. Решение выдвинуть министра обороны на пост главы ЕК сводит на нет все усилия в этом направлении, подчеркивается в заявлении лидеров СДПГ.

Критике выдвижение фон дер Ляйен подверг и глава Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер. "Манфред Вебер был бы легитимным председателем Еврокомиссии, его избрание было бы самым демократичным путем. Жаль, что демократия проиграла, а закулисные игры победили", - заявил он агентству DPA. "Радоваться мы сегодня не можем. Это пункт в пользу Германии, но поражение для Европы", - добавил Зёдер.

Хорошая весть для Бундесвера

Если фон дер Ляйен перейдет на работу в Брюссель, главным победителем в нынешней ситуации станет даже не Германия, не Европа, но... Бундесвер. Для вооруженных сил ФРГ ее выдвижение является действительно хорошей новостью, ведь отношения между военнослужащими и министром обороны уже давно считаются, мягко говоря, непростыми. И причин тому очень много. Спустя шесть лет после назначения работу фон дер Ляйен в Минобороны можно охарактеризовать так, как в 2016 году оценил ее докторскую диссертацию Ганноверский медицинский институт после проверки на плагиат, - "очевидные недостатки".

Сама за себя говорит статистика: в 2018 году из 53 боевых вертолетов Tiger в среднем лишь 12 были исправны, из 71 транспортного вертолета NH90 - только 18. Точно также из 71 вертолета типа CH-53 пригодны к использованию были в среднем 16. Значительные проблемы существуют с подводными лодками класса 212A, транспортными вертолетами типа CH-53 и состоянием самолетов Tornado.

Несмотря на амбициозные планы, фон дер Ляйен так и не удалось решить проблемы с оснащением вооруженных сил, но ответственность за просчеты, с ее точки зрения, всегда несли другие: за военно-техническое состояние ВС - ее предшественник на посту, за чрезмерное привлечение к работе Минобороны ФРГ внешних консультантов - один из сотрудников в отделе закупок Бундесвера.

Идеи только на бумаге

Не все идеи фон дер Ляйен были плохими, но все они заканчивались, как правило, лишь заявлениями, до действительной реализации дело едва ли доходило. Обещанная ею реформа закупок вооружений так и не реализована, новые боевые системы не поступили на вооружение, а для старых не хватает запчастей.