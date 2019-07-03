Найти общий знаменатель. Кому выгодно выдвижение Урсулы фон дер Ляйен на пост главы ЕК

Выдвижение министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен на должность главы Еврокомиссии (ЕК) в Германии восприняли неоднозначно как политики, так и экспертное сообщество. Руководство входящей в правящую в ФРГ коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) выступило категорически против ее номинирования на высший пост в ЕС.
И.о. сопредседателей СДПГ Мануэла Швезиг, Малу Драйер и Торстен Шефер-Гюмбель в совместном заявлении указали на то обстоятельство, что фон дер Ляйен вообще не выдвигалась как кандидат на евровыборах. "Тем самым попытка демократизировать Европейский союз доведена до абсурда", - отметили лидеры социал-демократов. В СДПГ отметили, что три правящие в ФРГ партии в коалиционном договоре выразили стремление к укреплению демократии в Европе с учетом интересов граждан и усилению роли Европарламента. Решение выдвинуть министра обороны на пост главы ЕК сводит на нет все усилия в этом направлении, подчеркивается в заявлении лидеров СДПГ.
Критике выдвижение фон дер Ляйен подверг и глава Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер. "Манфред Вебер был бы легитимным председателем Еврокомиссии, его избрание было бы самым демократичным путем. Жаль, что демократия проиграла, а закулисные игры победили", - заявил он агентству DPA. "Радоваться мы сегодня не можем. Это пункт в пользу Германии, но поражение для Европы", - добавил Зёдер.
Хорошая весть для Бундесвера
Если фон дер Ляйен перейдет на работу в Брюссель, главным победителем в нынешней ситуации станет даже не Германия, не Европа, но... Бундесвер. Для вооруженных сил ФРГ ее выдвижение является действительно хорошей новостью, ведь отношения между военнослужащими и министром обороны уже давно считаются, мягко говоря, непростыми. И причин тому очень много. Спустя шесть лет после назначения работу фон дер Ляйен в Минобороны можно охарактеризовать так, как в 2016 году оценил ее докторскую диссертацию Ганноверский медицинский институт после проверки на плагиат, - "очевидные недостатки".
Сама за себя говорит статистика: в 2018 году из 53 боевых вертолетов Tiger в среднем лишь 12 были исправны, из 71 транспортного вертолета NH90 - только 18. Точно также из 71 вертолета типа CH-53 пригодны к использованию были в среднем 16. Значительные проблемы существуют с подводными лодками класса 212A, транспортными вертолетами типа CH-53 и состоянием самолетов Tornado.
Несмотря на амбициозные планы, фон дер Ляйен так и не удалось решить проблемы с оснащением вооруженных сил, но ответственность за просчеты, с ее точки зрения, всегда несли другие: за военно-техническое состояние ВС - ее предшественник на посту, за чрезмерное привлечение к работе Минобороны ФРГ внешних консультантов - один из сотрудников в отделе закупок Бундесвера.
Идеи только на бумаге
Не все идеи фон дер Ляйен были плохими, но все они заканчивались, как правило, лишь заявлениями, до действительной реализации дело едва ли доходило. Обещанная ею реформа закупок вооружений так и не реализована, новые боевые системы не поступили на вооружение, а для старых не хватает запчастей.
Была, правда, выпущена новая версия так называемой Белой книги, в которой прописана концепция политики стратегической безопасности страны и развития вооруженных сил на ближайшие годы, но на достижение заявленных в ней целей не хватает средств - без малого свыше €30 млрд. При этом фон дер Ляйен неоднократно заявляла, что такая экономически мощная страна, как Германия, должна делать больше в военной сфере в эпоху кризисов и конфликтов. Не безответственно ли ставить перед солдатами новые задачи, не предоставляя на это необходимые средства?
Таким образом, Бундесвер, наверняка, воспримет переход фон дер Ляйен на работу в Брюссель с облегчением, да и сама министр, учитывая все скандалы, пожалуй, тоже. Продолжение ее политической карьеры в ЕС, по мнению немецких наблюдателей, - это своего рода запасной выход. В Берлине она стала бременем для христианских демократов. Последние опросы общественного мнения показывали, что большинство граждан Германии крайне негативно оценивали результаты работы министра. Неспроста фон дер Ляйен после последних выборов в Бундестаг во время коалиционных переговоров пыталась возглавить другое ведомство ФРГ, но свободного места не нашлось.
Мнения в Европе
Возникает вопрос, насколько хорошей новостью для самой Европы является выдвижение фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии? То, что она умеет подать себя на международной арене, что она является убежденной сторонницей единой Европы и располагает широкой сетью контактов, что доказала и поддержка ее кандидатуры со стороны президента Франции Эмманюэля Макрона, - не вызывает сомнений. Но умеет ли она объединять и убеждать людей? За какие принципы она борется? Все эти вопросы остаются без ответа, поскольку фон дер Ляйен не участвовала в предвыборной борьбе, не была кандидатом на евровыборах.
Это одно из ее слабых мест. Министр, плохо справлявшаяся со своей работой в Берлине, на высшем посту ЕС, на который никогда и не претендовала, - свидетельство того, что лидеры Евросоюза пытались найти хоть какой-нибудь общий знаменатель, достигнуть хоть какого-то приемлемого компромисса, чтобы не ударить в грязь лицом. Многие граждане этого, очевидно, не оценят, тем более что от последствий скандалов "берлинского" периода фон дер Ляйен просто так не уйти. Так или иначе ей придется в скором времени отвечать за свои просчеты на посту главы Минобороны ФРГ перед парламентской комиссией.
Вячеслав Филиппов