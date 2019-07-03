ЦИК Гагаузской автономии Молдавии утвердил результаты выборов, на которых победила Влах

КИШИНЕВ, 3 июля. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Гагаузской автономии Молдавии утвердила результаты выборов башкана (главы), на которых победила баллотировавшаяся на второй срок Ирина Влах. Итоговый отчет был опубликован в среду на сайте ведомства.

За Влах было отдано 49742 голосов (91,27%) из 55380 принявших участие в голосовании, отмечается в документе. Как сообщил ТАСС председатель ЦИК Иван Комур, итоговый протокол будет направлен на утверждение в Апелляционную палату Комрата.

Башкан Гагаузии возглавляет Исполнительный комитет автономии и является членом кабинета министров Молдавии. Автономия была образована в соответствии с принятым в декабре 1994 года парламентом Молдавии законом о ее особом статусе. Это положило конец начавшемуся в 1990 году противостоянию, когда на волне борьбы за национальное возрождение гагаузы провозгласили свою республику, а Кишинев попытался ликвидировать ее силой. Избежать кровопролития тогда помогли советские войска.