Роухани призвал участников ядерной сделки равняться на Иран

ТАСС, 3 июля. Участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе должны выполнять условия соглашения в той же мере, в какой это делает Тегеран. Об этом в среду заявил президент Ирана Хасан Роухани.

"Вам нужно определиться, вы поддерживаете СВПД или нет. Если поддерживаете, то все должны выполнять его положения в той же мере, в какой это делает Иран", - приводит слова президента телерадиовещательная корпорация IRIB. Он также добавил, что после одностороннего выхода США из соглашения "Тегеран ждал целый год, чтобы оставшиеся участники сделки выполнили свою часть обязательств".

Ради спасения сделки

Роухани добавил, что Тегеран идет на сокращение своих обязательств в рамках СВПД по иранской ядерной программе ради ее сохранения.

"Мы превысили запасы урана в 300 кг и продолжим [сокращать выполнение своих обязательств], поскольку хотим сохранить ядерную сделку", - передает IRIB. - Поэтому мы говорим, что, как только остальные участники приступят к исполнению своих обязательств, мы вернемся к лимиту накопления урана в 300 кг".

По словам президента, "если Иран не пойдет на сокращение своих обязательств, то ядерная сделка прекратит существование". "Поскольку другие участники соглашения не выполняют своих обязательств, мы также ограничиваем исполнение положений СВПД, чтобы сохранять баланс в рамках сделки", - подчеркнул он.

8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и предоставляет другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению. Этот срок истекает 7 июля. По версии иранской стороны, участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

В понедельник агентство Tasnim со ссылкой на свои источники сообщило, что Иран продолжит сокращать выполнение своих обязательств в рамках СВПД после 7 июля, несмотря на запуск европейцами межбанковского механизма INSTEX. Предполагается, что в рамках второго этапа Тегеран откажется соблюдать запрет на обогащение урана больше чем на 3,67%, а также вернется к первоначальному плану по модернизации атомного реактора в Араке, принятому до подписания СВПД и потенциально позволяющему производить оружейный плутоний.