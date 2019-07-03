Эксперт: отзыв приглашения наблюдателям ПАСЕ за выборами в Раду незаконен

КИЕВ, 3 июля. /ТАСС/. Работа иностранных наблюдателей на парламентских выборах на Украине находится исключительно в компетенции Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Такое мнение в среду выразил украинский эксперт, директор общественной организации "Публичный аудит" Максим Гольдарб, комментируя отзыв спикером Рады Андреем Парубием приглашения наблюдателям Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

"Бумажка "недоспикера" об отзыве приглашения наблюдателей ПАСЕ на выборы абсолютно незаконна", - написал Гольдарб в Facebook.

Он пояснил, что спикер не имеет полномочий для совершения таких действий. "Вопросы приглашения/неприглашения и участия/неучастия иностранных наблюдателей - исключительная компетенция ЦИК", - подчеркнул эксперт.

Накануне председатель Верховной рады Андрей Парубий отозвал приглашение Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) направить на Украину наблюдателей на досрочные парламентские выборы, которые пройдут 21 июля. Тем не менее, представитель офиса Совета Европы на Украине сообщил во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС, что пять делегатов от ПАСЕ уже прибыли на Украину и готовы отбыть назад в случае соответствующего решения Киева.

Демарш Украины в ПАСЕ

В понедельник, 1 июля, Комитет по иностранным делам Верховной рады рекомендовал отозвать приглашение ПАСЕ для работы наблюдателей на выборах из-за решения восстановить полномочия российской делегации в этой организации. Комитет также рекомендовал Раде приостановить участие ее постоянной делегации в работе ПАСЕ до выполнения Россией ряда условий. Члены комитета высказались также за то, чтобы вопрос о дальнейшем участии украинских депутатов в ПАСЕ был обсужден с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Участники сессии ПАСЕ 26 июня одобрили резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме. Все предложенные санкционные поправки к документу были отклонены. Как сообщил журналистам глава группы "Объединенных европейских левых" в ПАСЕ, представитель Нидерландов Тини Кокс, Россия остается в ПАСЕ "как полноценный участник, без всяких ограничений". Категорически против возвращения России в организацию выступала делегация Украины, а также страны Прибалтики, Грузия и Польша.