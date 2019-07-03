Источник: Путин в рамках визита в Италию может провести ужин с членами кабмина страны

РИМ, 3 июля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Президент РФ Владимир Путин, который прибывает в четверг с официальным визитом в Италию, может провести ужин с членами кабинета министров страны. Как сообщил корреспонденту ТАСС в среду источник в итальянском МВД, на встрече с российским лидером, в частности, будет присутствовать вице-премьер, министр внутренних дел Маттео Сальвини, который активно выступает за отмену антироссийских санкций.

"Рассматривается возможность ужина в расширенном составе в правительственном дворце Киджи", - сказал собеседник агентства.

Ранее посол РФ в Италии Сергей Разов в интервью ТАСС сообщил, что в программе визита Владимира Путина запланированы встречи и переговоры с президентом и председателем Совета министров Италии Серджо Маттареллой и Джузеппе Конте, другими официальными лицами. Известно также, что глава российского государства встретится в Ватикане с Папой Римским Франциском.

Сальвини, лидер одной из двух правящих партий Италии "Лига", - самый популярный политик страны, всегда последовательно отстаивал идею наращивания сотрудничества с Россией и выступал за отмену антироссийских санкций. Он неоднократно бывал в РФ, ему также принадлежат публичные высказывания о том, что Путин - "политик номер один" и что он хотел бы, чтобы в Италии был такой глава правительства.