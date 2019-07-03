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Европарламент не смог выбрать председателя в первом раунде голосования

Объявлен второй раунд голосования
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© AP Photo/Jean-Francois Badias

СТРАСБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Ни одному из четырех выдвинутых на пост главы Европарламента кандидату не удалось набрать абсолютного большинства голосов, в связи с чем был объявлен второй раунд голосования. Об этом свидетельствуют результаты голосования, состоявшегося в среду утром.

Всего было учтено 662 голоса. При этом лучший результат продемонстрировал итальянский кандидат Давид Сассоли, набрав 325 голосов, что составляет менее 50% + 1 голос, необходимых для победы в первом туре.

"Никто не набрал абсолютного большинства, объявлен второй раунд", - отметил уходящий с поста председателя ЕП Антонио Таяни.

Теги
Таяни, Антонио
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