Сторонники экс-президента Киргизии Атамбаева вышли на митинг в Бишкеке в его поддержку

БИШКЕК, 3 июля. /ТАСС/. Более 500 человек пришли на начавшийся в Бишкеке митинг в поддержку экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Об этом ТАСС сообщили в среду в секретариате Социал-демократической партии Киргизии (СДПК), основателем которой является Атамбаев.

"Для участия в акции уже прибыли более полутысячи человек, и люди продолжают подходить", - отметил представитель секретариата. По его словам, митингующие намерены потребовать прекращения политического преследования экс-президента и отставки действующего главы государства Сооронбая Жээнбекова.

"Никаких противоправных действий митингующие не предпринимают", - отметил собеседник. По его данным, участие в акции примет и Атамбаев.

Парламент Киргизии 27 июня проголосовал за лишение Атамбаева неприкосновенности, что дает возможность привлечь его к уголовной ответственности. Экс-президент подозревается в содействии перепрофилированию земельных участков, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконному освобождению из мест заключения криминального авторитета Азиза Батукаева, а также противозаконным поставкам угля на ТЭЦ столицы и незаконном получении участка для строительства жилого дома в селе Кой-Таш Чуйской области.

Бывший руководитель Киргизии назвал эти обвинения "чушью и ерундой", заявил о политическом преследовании и пообещал оказать вооруженное сопротивление в случае попытки его ареста. В настоящее время в его доме в родовом селе Кой-Таш постоянно находятся более 100 человек, которые утверждают, что пришли поддержать Атамбаева.

Атамбаев руководил Киргизией с 2011 по 2017 год и стал первым президентом, который добровольно покинул должность после полноценного первого срока. Он был инициатором выдвижения два года назад на пост главы государства кандидатуры Жээнбекова и оказывал активное содействие проведению его предвыборной кампании. Но уже весной 2018 года Атамбаев признался в наличии серьезных разногласий с Жээнбековым.