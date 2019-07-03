Глава ЛНР присоединился к акции блогеров, требующих от Зеленского признать выбор Донбасса

ЛУГАНСК, 3 июля. /ТАСС/. Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник выступил в поддержку акции местных блогеров #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса.

"Акцию луганских блогеров, вдохновившихся видеообращением девушки из Горловки к Владимиру Зеленскому и создавших сайт "Выбор Донбасса", уже поддержали свыше полумиллиона наших соотечественников. Эти впечатляющие результаты еще раз подтверждают, что мы едины в требованиях к президенту Украины и стремимся к миру", - написал он в среду в Twitter.

"Я присоединился к акции и призываю каждого жителя Донбасса выложить свою фотографию на сайт! Убежден, что таким сугубо мирным путем мы добьемся прекращения войны, выполнения Киевом минских соглашений (в первую очередь особый статус) и признания права Донбасса на интеграцию с Российской Федерацией. #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса", - цитирует Пасечника агентство Луганскинформцентр.

Жители Донбасса - участники, начавшейся в мае акции #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса, - требуют от нового президента Украины Владимира Зеленского прекратить войну, выплатить замороженные уже почти пять лет пенсии и отменить задекларированные планы ввода на территорию ЛНР и ДНР международных миротворческих миссий.