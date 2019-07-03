Климкин рассказал, что Зеленский ни разу не общался с ним после инаугурации

КИЕВ, 3 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, ушедший в среду в бессрочный "политический отпуск" после публичного конфликта с президентом Владимиром Зеленским, пожаловался на нежелание как самого главы государства, так и его команды общаться с ним.

"Я с ним общался еще накануне инаугурации. Больше он не говорил", - рассказал он изданию "Лига. нет" в своем последнем интервью на посту главы МИД, где его с сегодняшнего дня и до выборов в парламент будет замещать его заместитель Елена Зеркаль.

При этом Климкин рассказал, что пытался "звонить в приемную, хотел поделиться идеями относительно визита президента во Францию и Германию". Он также высказал разочарование тем фактом, что администрация нового президента не связалась с ним по поводу той ноты украинского МИД в адрес РФ, которая вызвала резкое недовольство Зеленского. "Я не понимаю, почему никто из администрации хотя бы не позвонил мне и не поинтересовался: а почему так, а почему такая аргументация", - сказал дипломат.

Климкин критически высказался о внешнеполитической стратегии новой команды, заявив, что ее попросту "не видно". "Какими будут очертания этой политики? Неизвестно. Сейчас вы от новой команды слышите то одно, то другое по каждому вопросу. Один говорит - а давайте Донбассу русский язык дадим, другой отвечает - не надо. Это стратегия? Есть много интервью вместо стратегии", - сказал он.

Говоря о своих карьерных перспективах, Климкин заявил, что у него "много идей" и что он не хочет фокусироваться на чем-то одном. По его словам, он готов объединиться с кем-то, "у кого хватит харизмы и драйва". "Нет - буду работать со своей командой", - сказал глава МИД. Он также не исключил, что в будущем может претендовать на должность мэра столицы.

Ранее в понедельник Климкин в видеообращении в социальных сетях сообщил, что решил уйти в отпуск, не дожидаясь своего увольнения Верховной радой.

Конфликт с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский 27 июня публично возмутился действиями МИД, который без его ведома ответил на ноту России об арестованных в РФ украинских моряках. После заявления президента премьер- министр страны Владимир Гройсман предложил отправить Климкина в отпуск и назначить исполняющего обязанности министра по представлению президента. Зеленский 1 июля направил письмо главе правительства с просьбой привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности, а также повторно отправил в парламент представление о его увольнении и назначении на этот пост заместителя главы своего офиса Вадима Пристайко.