Вучич заявил, что Белград знает имя предполагаемого убийцы сербского политика в Косове

ТАСС, 3 июля. Власти Сербии выяснили имя предполагаемого убийцы сербского политика из Косова и Метохии Оливера Ивановича. Об этом заявил в среду президент Сербии Александар Вучич, добавив, что в настоящее время ведется сбор вещественных доказательств.

"Мы очень серьезно работаем над этим и полагаем, что у нас есть имя убийцы и непосредственного исполнителя, у албанцев его нет и ничего нет. Они проводят свое собственное политическое расследование с единственным желанием: обвинить в чем-то сербов, однако сами точно не знают, чего хотят", - приводит слова Вучича национальное телевидение Сербии RTS. По его словам, подозреваемый ранее Милан Радоичич не имеет отношения к убийству Ивановича.

Об этом, как отметил сербский лидер, свидетельствуют фотографии, добытые в ходе расследования. "У нас есть полная картина того, что произошло, и каковы были мотивы. Мы убеждены, что знаем, кто является исполнителем убийства. Из-за отсутствия анализа ДНК и некоторых записей мы не можем представить вещественные доказательства, однако будем продолжать работать над этим", - отметил Вучич. "Когда мы закончим, соответствующие правоохранительные органы Сербии представят обвинительное заключение", - заключил он.

По словам сербского лидера, расследование продолжится до тех пор, пока не будет установлено точное имя убийцы.

Убийство политика

Оливер Иванович был застрелен 16 января 2018 года в Косовска-Митровице, когда входил в офис возглавляемой им партии "Свобода, демократия, правда". Президент Сербии Александар Вучич назвал убийство Ивановича терактом и нападением на весь сербский народ. Представители международных миссий в Косове осудили убийство политика и потребовали от местных властей как можно скорее отыскать виновников преступления и предать их суду. В России указали на опасность разрастания атмосферы террора и возобновления межэтнических конфликтов в регионе.

Оливер Иванович - один из лидеров косовских сербов, в прошлом госсекретарь (заместитель министра) в Министерстве по делам Косова и Метохии Сербии. 21 января 2016 года он был приговорен к девяти годам тюрьмы по обвинению в военных преступлениях, совершенных против косовских албанцев в 1999 году, в феврале 2017 года приговор суда первой инстанции был отменен и начался новый судебный процесс. Иванович находился под домашним арестом, а с апреля 2017 года ему было разрешено защищать себя в суде, находясь на свободе. За последние годы ему многократно поступали угрозы, его автомобиль был дважды сожжен и один раз заминирован.

Расследование убийства Ивановича ведут правоохранительные органы непризнанного Косово. Из Приштины несколько раз звучали заявления о "прорывах в следствии", но никакой конкретной информации до сих пор опубликовано не было, при этом Косово отказалось допустить сербскую сторону к расследованию.