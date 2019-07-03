СМИ: Трамп советовался с Мун Чжэ Ином перед тем, как пересечь межкорейскую границу

ТАСС, 3 июля. Президент США Дональд Трамп заручился поддержкой главы Республики Корея Мун Чжэ Ина перед тем, как перешагнуть демаркационную линию между двумя корейскими государствами. Об этом в среду сообщает агентство Yonhap со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации южнокорейского президента.

По его словам, ожидая прибытия Ким Чен Ына в демилитаризованную зону, Трамп обратился к Мун Чжэ Ину с вопросом о том, может ли он перешагнуть на северокорейскую часть демилитаризованной зоны. Как сообщает представитель администрации, Мун Чжэ Ин поддержал президента США словами: "Не должно быть проблем, если пересечь [демаркационную] линию во время рукопожатия [с Ким Чен Ыном]".

Многим наблюдателям встреча лидеров США и КНДР напомнила прошлогодний саммит Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына, в ходе которого руководители двух корейских государств также встретились в демилитаризованной зоне. Тогда глава Республики Корея перешел демаркационную линию, совершив таким образом краткий "визит" в КНДР, а Ким Чен Ын, перейдя границу, стал первым северокорейским лидером, посетившим Южную Корею с 1953 года.

30 июня в рамках визита в Республику Корея глава вашингтонской администрации посетил демилитаризованную зону, где в пограничном пункте Пханмунджом встретился с Ким Чен Ыном. Трамп в ходе разговора с ним перешагнул через демаркационную линию между двумя корейскими государствами и сделал несколько шагов, став первым действующим президентом США, побывавшим на территории КНДР.