ПАСЕ напомнила Украине о необходимости приглашать наблюдателей на выборы

ПАРИЖ, 3 июля. /ТАСС/. Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье выразила сожаление в связи с отзывом Украиной приглашения для наблюдателей на парламентские выборы и напомнила о необходимости наблюдения за выборами со стороны Ассамблеи. Об этом говорится в заявлении главы европейской организации, распространенном в среду.

"Лилиан Мори Паскье выразила сожаление в связи с решением украинского парламента отозвать свое приглашение Ассамблее принять участие в наблюдении за досрочными парламентскими выборами 21 июля", - гласит коммюнике. В нем отмечается "давняя практика работы с Украиной", которая позволила "значительно улучшить правовую базу страны и избирательную практику".

"Я должна подчеркнуть, что Украина как член Совета Европы находится под наблюдением Ассамблеи и обязана приглашать ее наблюдателей для мониторинга президентских и парламентских выборов", - приводятся в заявлении слова Паскье. Она добавила, что готова вести диалог для улучшения отношений между Ассамблеей, Верховной радой и украинской делегацией в ПАСЕ.

Во вторник спикер Рады Андрей Парубий отозвал приглашение ПАСЕ направить на Украину наблюдателей на досрочные парламентские выборы из-за ситуации, связанной с возвращением парламентской делегации РФ в Ассамблею.

Демарш Украины в ПАСЕ

В понедельник Комитет по иностранным делам Верховной рады рекомендовал отозвать приглашение ПАСЕ на выборы из-за решения о восстановлении полномочий российской делегации в этой организации. Комитет также рекомендовал Раде приостановить участие ее постоянной делегации в работе ПАСЕ до выполнения Россией ряда условий. Члены комитета высказались также за то, чтобы вопрос о дальнейшем участии украинских депутатов в ПАСЕ был обсужден с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Участники сессии ПАСЕ 26 июня одобрили резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме. Все предложенные санкционные поправки к документу были отклонены. Против возвращения России в организацию выступала делегация Украины, а также страны Прибалтики, Грузия и Польша.