Алжирская оппозиция призвала провести 5 июля массовые демонстрации против власти

РАБАТ, 3 июля. /ТАСС/. Известные алжирские оппозиционеры и правозащитники обратились с призывом к населению страны выйти в ближайшую пятницу, 5 июля, на массовые уличные манифестации для оказания мирного давления на власть. Об этом сообщает в среду информационный портал TSA .

Среди тех, кто зовет алжирцев провести марши по всей стране, - известный адвокат Мустафа Бушаши, социолог Насер Джаби, экономист Смаил Лалмас, дипломат Абдельазиз Рахаби, активисты молодежных движений, ведущих оппозиционных партий, правозащитники.

По словам организаторов, весьма важным обстоятельством является то, что 5 июля будет отмечаться 57-я годовщина обретения независимости Алжира. "Мы выступаем против любых форм отклонения народной революции от ее мирного пути. Мы осуждаем аресты и все виды ограничений политического характера и в сфере СМИ, - подчеркнули они. - Призываем алжирский народ сохранить мирный, объединенный характер революции, призываем все группы населения выйти массово и дружно в день празднования независимости".

Оппозиционные активисты также призвали действующие власти "принять необходимые меры для того, чтобы успокоить ситуацию и тем самым выразить готовность к проведению диалога с целью выхода из политического кризиса".

Затянувшийся кризис

С конца февраля в Алжире не стихают многотысячные манифестации. Сначала манифестанты добивались ухода с поста президента Абдельазиза Бутефлики. После того, как он сложил полномочия 2 апреля, они требуют немедленной отставки других представителей режима, включая не только высокопоставленных чиновников, но и армейскую верхушку.

2 июня Конституционный совет Алжира объявил о невозможности проведения президентских выборов в стране в изначально запланированную дату - 4 июля. Это произошло после того, как документы, поданные двумя единственными выдвиженцами для регистрации их кандидатами на пост главы государства, были отклонены в связи с нарушением сроков подачи бумаг. После этого Конституционный совет объявил о роспуске избирательной комиссии.

Между тем 9 июля истекает срок полномочий временного главы государства Абделькадера Бенсалеха. В связи с этим ряд политологов предсказывает обострение кризиса, вызванное вакуумом власти и нежеланием оппозиции отказываться от своих требований.