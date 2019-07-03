Генпрокуратура Украины грозит задержать соратников Януковича при въезде в страну

Экс-глава администрации Януковича Клюев "будет задержан и отправлен в суд для избрания меры пресечения", написала она в Facebook. То же самое касается экс-заместителя генпрокурора Украины Рената Кузьмина, добавила Сарган.

КИЕВ, 3 июля. /ТАСС/. Соратники бывшего президента Виктора Януковича Андрей Клюев и Ренат Кузьмин, зарегистрированные кандидатами в депутаты Верховной рады, будут задержаны при попытке въехать в страну. Об этом заявила в среду представитель Генпрокуратуры Украины (ГПУ) Лариса Сарган.

Пресс-секретарь Генпрокуратуры решила прокомментировать скандал, разразившийся на Украине в связи с регистрацией Центризбиркомом в качестве кандидатов в депутаты Рады ряда лиц, которые, как указывает ГПУ, не имеют на это права.

Так, по словам Сарган, Генпрокуратура своевременно проинформировала ЦИК "о расследовании уголовного дела по подозрению... Кузьмина в совершении особо тяжких преступлений, в том числе в легализации (отмывании) имущества, добытого преступным путем, за совершение которых законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества". При этом она отметила, что следствию не удалось установить фактическое местонахождение Кузьмина и он был объявлен в розыск.

Сарган не обошла молчанием и Михаила Саакашвили, который также, по ее словам, был зарегистрирован кандидатом в депутаты с нарушением нормы закона об обязательности проживания в стране на протяжении последних пяти лет. Аналогичные замечания со стороны спикера генпрокурора были предъявлены и в отношении блогера Анатолия Шария, также являющегося на сегодняшний день кандидатом в депутаты Украины.

Скандал вокруг регистрации Клюева

23 июня ЦИК отказала Андрею Клюеву, выдвинутому Либеральной партией Украины, в регистрации кандидатом в депутаты Рады, пояснив, что он не проживал на территории страны с 2014 года. Защита Клюева обратилась в суд, где заявила, что он с 2014 года проживал в Донецке. В понедельник, 1 июля, Кассационный административный суд в составе Верховном суда Украины отменил решение ЦИК об отказе в регистрации.

В среду глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Клюев покинул Украину в 2014 году и с тех пор не проживал на территории страны. По этому же поводу в СБУ, Генеральную прокуратуру и Государственную пограничную службу обратился спикер Верховной рады Андрей Парубий. Он попросил силовые ведомства предоставить также информацию о пребывании на Украине Клюева и Шария.

В итоге секретарь комиссии Наталья Бернацкая заявила, что Центральная избирательная комиссия Украины может пересмотреть свое решение о регистрации Клюева и Шария, "если любой из государственных органов в ближайшее время предоставит ЦИК хоть одно доказательство проживания этих лиц в течение последних пяти лет за пределами Украины".