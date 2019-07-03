Пушилин поддержал масштабную акцию с требованиями жителей Донбасса к Зеленскому

ДОНЕЦК, 3 июля. /ТАСС/. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин присоединился к акции блогеров #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса.

Акция началась в мае 2019 года. Инициаторы - блогеры Донбасса - требуют от Зеленского прекратить войну, возобновить выплату украинских пенсий в регионе, признать право Донбасса на развитие интеграционных процессов с Россией. На сайте акции сообщается, что к ней присоединились более 537 тыс. человек.

"Требования наших граждан, основанные на принципах права и морали, - это не что иное, как стремление к миру, которое, безусловно, поддерживаю не только я, но и мои коллеги из органов власти республики. Я присоединяюсь к акции", - цитирует опубликованное в среду заявление Пушилина Донецкое агентство новостей.

Глава ДНР подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский не слышит мнение народа и продолжает политику экс-президента страны Петра Порошенко. "Украинские соцопросы говорят о том, что люди устали от войны и хотят ее прекращения, больше половины из них высказались за прямые переговоры с руководителями республик", - заявил Пушилин.

Ранее сообщалось, что глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник также выступил в поддержку этой акции.