СМИ: суданская оппозиция объявила о возобновлении переговоров с Военсоветом

ТАСС, 3 июля. Суданский оппозиционный альянс "За свободу и перемены" согласился возобновить прямые переговоры с правящим в стране Военным советом. Об этом в среду сообщил телеканал Al Arabiya.

По его информации, альянс планирует принять участие в переговорной сессии с переходным Военным советом вечером 3 июля при посредничестве Эфиопии и Африканского союза. Целью переговоров должно стать формирование правящего органа, в который войдут по семь представителей от военных и оппозиции. При этом главным условием возобновления прямых контактов с военными представители движения назвали установление графика переговоров, рассчитанного на 72 часа.

В воскресенье в Судане прошел "Марш миллионов", в котором приняли участие десятки тысяч человек по всей стране по призыву оппозиционного альянса "За свободу и перемены". Главным требованием протестующих к военному совету была немедленная передача власти в стране гражданским силам. Полиция активно применяла против демонстрантов слезоточивый газ, в ряде мест произошли столкновения с силами безопасности, в результате чего погибли семь человек и 181 получил ранения.

Вслед за этим Военный совет Судана объявил о готовности начать немедленные переговоры с оппозицией на основе посреднической инициативы Африканского союза.