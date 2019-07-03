Украинская армия заявила о продвижении вперед в результате боев в Донбассе

КИЕВ, 3 июля. /ТАСС/. Министерство обороны Украины утверждает, что постоянно "отвоевывает" территорию в Донбассе. Соответствующее заявление пресс-служба министерства обнародовала в среду.

"Несмотря на палящее солнце, постоянные обстрелы и непосредственную близость к позициям коварного и беспринципного врага, наши ребята окапываются и продвигаются по лабиринтам окопов вперед, отвоевывая пядь за пядью своей земли", - заявила пресс-служба минобороны на своей странице в Facebook.

Украинская сторона и ранее неоднократно заявляла о подобного рода продвижении, в частности, о захвате территории "серой зоны" Донбасса. Россия такие заявления Киева считает провокационными. Так, 29 декабря, после того, как о якобы взятии под контроль "серой зоны" сообщил советник тогда еще президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков, МИД РФ заявил, что это "выглядит как откровенная провокация, нацеленная на срыв мирного процесса".

Накануне полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов по итогам заседания в Минске призвал Киев восстановить отвод сил и средств в Петровском и Золотом и продолжить снижать напряженность и повышать уровень безопасности в других районах Донбасса. Он также сообщил, что контактная группа подтвердила разведение сил в Станице Луганской.