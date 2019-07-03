СБУ начала проверку местонахождения экс-главы администрации Януковича в последние пять лет

КИЕВ, 3 июля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) начала проверку места проживания кандидата в депутаты Рады, экс-главы администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева в течение последних пяти лет. Об этом в среду сообщила пресс-служба СБУ.

"И.о. председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов собрал служебное совещание по запросу председателя Верховной рады Украины Андрея Парубия о пребывании Андрея Клюева, [блогера] Анатолия Шария и [экс-первого заместителя генпрокурора Украины] Рената Кузьмина на территории Украины в течение последних пяти лет. СБУ в пределах компетенции начала проверку соответствующих обстоятельств", - проинформировала спецслужба в Facebook.

При этом СБУ назвала этот вопрос "чувствительным и очень важным", добавив, что уже "сегодня сообщит ЦИК о результатах его обработки".

23 июня ЦИК отказала Андрею Клюеву, выдвинутому Либеральной партией Украины, в регистрации кандидатом в депутаты Рады, пояснив, что он не проживал на территории страны с 2014 года. Защита Клюева обратилась в суд, где заявила, что он с 2014 года проживал в Донецке. В понедельник, 1 июля, Кассационный административный суд в составе Верховном суда Украины отменил решение ЦИК об отказе в регистрации, после чего комиссия зарегистрировала Клюева.

В среду глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Клюев покинул Украину в 2014 году и с тех пор не проживал на территории страны. По этому же поводу в СБУ, Генеральную прокуратуру и Государственную пограничную службу обратился спикер Верховной рады Андрей Парубий. Он попросил силовые ведомства предоставить информацию о пребывании на Украине Клюева и Шария.

В итоге секретарь комиссии Наталья Бернацкая заявила, что Центральная избирательная комиссия Украины может пересмотреть свое решение о регистрации Клюева и Шария, "если любой из государственных органов в ближайшее время предоставит ЦИК хоть одно доказательство проживания этих лиц в течение последних пяти лет за пределами Украины".

21 июля на Украине пройдут внеочередные выборы в парламент страны.