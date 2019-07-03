ЕС считает диспропорциональным и необоснованным запрет России на полеты в Грузию

БРЮССЕЛЬ, 3 июля. /ТАСС/. Евросоюз считает "диспропорциональной и необоснованной" мерой, которая может ударить по гражданам двух стран, запрет Россией полетов в Грузию. Об этом говорится в распространенном в среду в Брюсселе заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС.

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"Последние события в отношениях России и Грузии грозят негативно повлиять на граждан обеих стран. Мы считаем запрет Россией полетов в Грузию необоснованной и диспропорциональной мерой", - утверждается в заявлении. Евросоюз никак не упомянул в нем антироссийские акции в Тбилиси, которые стали причиной запрета со стороны РФ.

ЕС также считает, что "административные ограничения, введенные 27 июня на двух контрольно-пропускных пунктах административной разделительной линии с Абхазией (как не признавший независимость этой страны Брюссель называет границу Грузии и Абхазии - прим. ТАСС), создают дополнительные трудности для людей в зоне конфликта". "Они должны быть отменены, чтобы избежать дальнейшего осложнения гуманитарной ситуации", - полагает ЕС.

В своем заявлении ЕС в очередной раз выразил "твердую поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии".

Президент РФ Владимир Путин после того, как 20 июня в Тбилиси начались организованные оппозицией антироссийские выступления, подписал указ о запрете пассажирского авиасообщения с Грузией с 8 июля для обеспечения безопасности российских граждан.