Премьер Молдавии заявила, что Кишинев продолжит участвовать в миротворческих миссиях НАТО

БРЮССЕЛЬ, 3 июля. /ТАСС/. Молдавия продолжит активное участие в миротворческих миссиях Североатлантического альянса. Об этом заявила в среду премьер-министр республики Майя Санду на совместной пресс-конференции с генсенком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Молдавия продолжит деятельное участие в миротворческой деятельности альянса", - заявила она. Санду также пообещала продолжать реформы, демократизацию страны и модернизацию армии.

В свою очередь генсек НАТО поблагодарил Кишинев за участие в Международных силах по поддержанию безопасности в Косово (KFOR).

"НАТО полностью поддерживает стабильную, независимую и процветающую Молдавию и с уважением относится к заложенному в конституцию этой страны принципу нейтралитета. Мы отмечаем вашу твердую приверженность демократическим ценностям и мы призываем вас продолжать реформы, которые идут на пользу вашему народу, мы будем поддерживать вас на этом пути", - пообещал Столтенберг.

Он подчеркнул, что альянс призывает Молдавию продолжать реформы, направленные на построение сильного и независимого государства, модернизацию судебной системы, борьбу с коррупцией. Генсек НАТО также приветствовал усилия по созданию современных вооруженных сил в Молдавии.

Визит в Брюссель стал для Майи Санду первой официальной зарубежной поездкой в качестве премьер-министра Молдавии.