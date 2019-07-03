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СМИ: пресс-секретарь президента Украины отказалась давать показания в Генпрокуратуре

Юлию Мендель вызвали на допрос в связи с ее заявлением об обстреле украинскими военными мирных жителей в Донбассе

КИЕВ, 3 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель отказалась давать показания на допросе в Генеральной прокуратуре Украины. Об этом сообщило в среду агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в Генпрокуратуре.

Мендель вызвали на допрос в связи с ее заявлением об обстреле украинскими военными мирных жителей в Донбассе.

"Во время допроса Мендель отказалась давать показания, указать источник обнародованных данных, отметив, что сам допрос является политизированным и может быть использован против нее", - отмечает агентство.

Пресс-секретарь президента ранее в эфире одного из украинских телеканалов заявила, что бывают случаи, когда украинские военные, отвечая на провокационный огонь в Донбассе, стреляют по гражданским объектам, вследствие чего гибнут люди.

В июне генеральный прокурор Юрий Луценко возмутился предложением представителя Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонида Кучмы запретить огонь в сторону противника на линии соприкосновения. Кучма, поясняя свою позицию, заявил, что режим прекращения огня не соблюдается.

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