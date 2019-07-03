Канада выделит $34,3 млн на поддержку Украины

ОТТАВА, 3 июля. /ТАСС/. Власти Канады выделят более 45 млн канадских долларов ($34,3 млн) на оказание помощи Украине. Об этом в среду говорится в заявлении канадского МИД, размещенного в Twitter.

"Канада объявила о выделении более 45 млн канадских долларов на поддержку Украины, в том числе 25 млн канадских долларов ($19,1 млн) на проведение социальных реформ и реформ в сфере гендерного равенства", - сообщили в МИД. В ведомстве добавили, что такое решение было принято по итогам завершившейся министерской части Третьей конференции по реформам на Украине, которая с 2 по 4 июля проходит в Торонто. Канаду на конференции представляла глава МИД Христя Фриланд.

2 июля канадский премьер-министр Джастин Трюдо после встречи в Торонто с украинским президентом Владимиром Зеленским объявил, что Оттава в течение ближайших шести лет выделит Украине 25 млн канадских долларов на проведение демократических реформ.

С 2014 года власти Канады предоставили Украине различную помощь на сумму 785 млн канадских долларов ($600 млн). В частности, крупные делегации канадских наблюдателей работали на всех выборах на Украине за последние пять лет, а канадские инструкторы проводят с 2015 года обучение украинских военнослужащих.