Би-би-си: МИД Британии вызвал посла Китая, заявившего о вмешательстве Лондона в дела КНР

ЛОНДОН, 3 июля. /ТАСС/. МИД Великобритании вызвал в среду посла Китая в Соединенном Королевстве Лю Сяомина, предупредившего о последствиях вмешательства во внутренние дела КНР в связи с событиями в Гонконге. Об этом со ссылкой на источники в министерстве сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

"Источник в Форин оффисе сообщил о том, что посол Китая был вызван в Министерство иностранных дел и должен прибыть туда позднее сегодня. Заместитель главы ведомства Саймон Макдональд донесет до него позицию Соединенного Королевства, которая заключается в том, что заявления посла КНР и китайского МИД, последовавшие после комментариев главы МИД [Великобритании Джереми Ханта], касавшихся Гонконга, неприемлемы и некорректны", - написал в своем Twitter корреспондент Би-би-си Джеймс Ландейл.

В среду Лю Сяомин заявил на брифинге представителям британской прессы, что глава МИД Великобритании вмешивается во внутренние дела КНР, заявляя о поддержке протестов в Гонконге, и "должен серьезно задуматься о последствиях своих слов и действий". Во вторник Китай сделал Великобритании строгое представление в связи с заявлениями Ханта, которые в Пекине сочли неприличными. В МИД КНР подчеркнули, что "Гонконг является специальным административным районом Китая, никакие иностранные государства, организации или частные лица не имеют права вмешиваться [в его внутренние дела]".

С 9 июня в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Сторонники оппозиции опасаются, что нововведение может распространяться не только на фигурантов уголовных и коррупционных дел, но и на правозащитников, и оно ущемляет демократические свободы гонконгцев.