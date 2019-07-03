Премьер Италии не видит противоречий между интересами страны и европейским проектом

РИМ, 3 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте не видит противоречий между национальными интересами и проектом единой Европы. Об этом глава итальянского правительства заявил в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману в канун официального визита в Италию президента РФ Владимира Путина.

"Я не вижу противоречия между национальными интересами и европейским проектом. Мы должны научиться отвечать интересам граждан - итальянцев, французов, испанцев - и вписать их в рамки общей стратегии. Необходимо избегать того, чтобы европейским дом душил законные ожидания отдельных стран", - сказал Конте.

По его мнению, Европа переживает деликатный момент. "Это как здание, которое не проектировалось изначально для всех, но расширялось со временем. Поскольку изначально проект не был законченный и окончательный, он растет и развивается, и иногда вскрываются проблемы. Важно знать и признавать эти слабые места, и поэтому я лично и моя страна проявляем критику с целью сделать конструктивный вклад в усовершенствование", - пояснил итальянский премьер.

"Нам не нужны такие приверженцы Европы, которые всем довольны, нужны те, которые отдают себе отчет в проблемах и пытаются найти им наилучшее решение", - добавил Конте.

Полностью интервью 4 июля будет опубликовано на сайте www.tass.ru и в "Российской газете", выйдет в эфир на телеканале "Россия-24".