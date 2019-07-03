Байден собрал на предвыборную борьбу 21,5 млн пожертвований

НЬЮ-ЙОРК, 3 июля. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года в США, собрал за два с лишним месяца $21,5 млн добровольных пожертвований на предвыборную кампанию. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду в Twitter политика.

"У нас важные новости. За последний квартал мы ежедневно собирали [пожертвований] больше, чем любой другой претендент в президенты. [Собрано] $21,5 млн за немногим более чем два месяца, 97% пожертвований поступили от рядовых доноров на местах", - уточняется в сообщении. Речь идет о периоде с конца апреля по июнь включительно.

По данным газеты The New York Times, другой претендент - мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж - за минувший квартал собрал $24,8 млн долларов, а сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс - $18 млн долларов. Они отчитывались за полный квартал, а Байден приступил к сбору пожертвований после официального вступления в президентскую гонку 25 апреля.

Байден, Сандерс, Буттеджадж и еще 17 членов Демократической партии США 26-27 июня приняли участие в первых теледебатах, состоявшихся в Майами (штат Флорида). Национальный комитет Демократической партии (НКДП) планирует в рамках первичных выборов провести в общей сложности 12 теледебатов. Вторые пройдут 30 и 31 июля в Детройте (штат Мичиган), третьи состоятся 12 и 13 сентября, место их проведения пока не уточняется. Четвертые - в октябре текущего года, пятые - в ноябре, шестые - в декабре, оставшиеся шесть - с января по апрель 2020 года.

59-ые выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.