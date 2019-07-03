Экс-мэра Тбилиси вызвали на опрос в полицию по делу о беспорядках на митинге

ТБИЛИСИ, 3 июля. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии вызвали на опрос экс-мэра Тбилиси Гиги Угулаву по делу о беспорядках на митинге в грузинской столице 20 июня. Информацию о вручении повестки на опрос в среду распространил Угулава на своей странице в Facebook.

"10 минут назад у двери телекомпании "Пирвели" меня встретил сотрудник криминальной полиции с повесткой в руках и включенной камерой. Я, как законопослушный гражданин, готов хоть завтра прийти на опрос к судье-магистрату. Прошу обеспечить. Спасибо", - написал Угулава, обращаясь к главе МВД Грузии Георгию Гахарии.

На прошлой неделе Тбилисский городской суд избрал залог в размере 30 тыс. лари (более $10 тыс.) в качестве меры пресечения для еще одного фигуранта дела о беспорядках на митинге, депутата парламента от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии. МВД расследует дело беспорядках на митинге по статье "организация группового насилия, руководство им или участие в нем", что карается лишением свободы на срок от шести до девяти лет.

В Тбилиси у здания парламента Грузии с 20 июня проводятся масштабные митинги. Поводом для них стала сессия Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), проходившая в грузинском парламенте. Следуя утвержденному протоколу, глава российской делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов, являющийся президентом МАП, занял кресло спикера. Недовольная этим оппозиция сорвала мероприятие и вывела людей на акцию протеста, закончившуюся попыткой штурма парламента. В ходе беспорядков пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.