Байден сохранил лидерство по популярности в предвыборной гонке демократов

НЬЮ-ЙОРК, 3 июля. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден продолжает уверенно лидировать по популярности среди претендентов на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года в США. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду результаты опроса общественного мнения, проведенного социологической службой Langer Research Associates по заказу телекомпании ABC и газеты The Washington Post.

Согласно итогам социсследования, 29% его участников поддерживают Байдена. Не менее 23% респондентов отдают предпочтение сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу, 11% - сенатору от штата Калифорния Камале Харрис и столько же - сенатору от штата Массачусетс Элизабет Уоррен. Мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж и бывший мэр города Сан-Антонио (штат Техас) Джулиан Кастро опираются на поддержку 4% опрошенных каждый, рейтинг остальных претендентов составляет от 2% и ниже.

Опрос проводился после первых дебатов участников предвыборной гонки от Демократической партии, состоявшихся на прошлой неделе. До этого, согласно различным социсследованиям, рейтинг бывшего вице-президента США находился на уровне от 20% до 45%, сенатора от Вермонта - от 10% до 27%. Другими фаворитами считались Буттеджадж (4% - 9%) и Харрис (5% - 8%).

По меньшей мере 45% респондентов Langer Research считают, что у Байдена самые высокие шансы нанести поражение республиканцу Дональду Трампу на выборах 2020 года. Порядка 18%, 9% и 7% соответственно придерживаются аналогичного мнения о Сандерсе, Харрис и Уоррен. При этом только 18% опрошенных видят в заявлениях Байдена признаки новых идей. Данный показатель у Сандерса (27%), Харрис (26%) и Уоррен (27%) заметно выше.

Опрос проводился на английском и испанском языках 28 июня - 1 июля по стационарным и сотовым телефонам при участии чуть более одной тысячи человек. Уровень погрешности составляет 5,5%.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.