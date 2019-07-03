Судью Конституционного суда Украины обвинили по делу об узурпации власти Януковичем

КИЕВ, 3 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины составила обвинительное заключение против судьи Конституционного суда, который в 2010 году принимал участие в слушаниях о возврате основного закона страны к редакции 1996 года. Так как она подразумевала более широкие полномочия главы государства, а процедура проведена в годы президентства Виктора Януковича, то на этом основании новые власти Украины обвинили бывшего экс-президента в узурпации власти.

"Проект обвинения направлен [генпрокурору Юрию] Луценко", - сообщило в среду агентство "Украинские новости". Фамилия судьи не раскрывается, однако известно, что речь не идет о действующем председателе Конституционного суда Наталье Шаптале или ее предшественнике Юрии Баулине.

Весной 2015 года в Службе безопасности Украины было зарегистрировано уголовное производство по обвинению экс-президента, судей Конституционного суда и ряда других высокопоставленных чиновников в сговоре с целью изменения конституционного строя, а также узурпации власти. Суд, посчитали в СБУ, содействовал незаконному формированию коалиции в Раде.