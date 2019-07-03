Главу спецназа МВД Грузии отстранили от должности на время расследования дела митингов

ТБИЛИСИ, 3 июля. /ТАСС/. Руководство МВД Грузии временно отстранило от занимаемой должности директора департамента по особым заданиям Георгия Какитаишвили до завершения расследования дела митингов 20 июня в Тбилиси у здания парламента. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении ведомства.

"До завершения расследования событий, которые развивались на проспекте Руставели (у здания парламента - прим. ТАСС) 20-21 июня, временно приостановлены полномочия директора департамента по особым заданиям Георгия Какитаишвили", - сказано в заявлении.

Генпрокуратура Грузии на прошлой неделе заявила о возбуждении уголовного дела в связи с возможным превышением служебных полномочий со стороны полицейских при разгоне митинга в Тбилиси. Позже стало известно, что руководство МВД отстранило 10 человек до окончания расследования.

В Тбилиси у здания парламента Грузии с 20 июня проводятся масштабные митинги. Поводом для них стала сессия Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), проходившая в грузинском парламенте. Следуя утвержденному протоколу, глава российской делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов, являющийся президентом МАП, занял кресло спикера. Недовольная этим оппозиция сорвала мероприятие и вывела людей на акцию протеста, закончившуюся попыткой штурма парламента. В ходе беспорядков пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

Особой критике общество подвергло действия отрядов специального назначения в день разгона митинга. Некоторые считают, что полицейские при разгоне действовали жестоко, стреляли в людей резиновыми пулями, целясь в глаза, из-за чего несколько человек потеряли зрение. Демонстранты, которые по сей день устраивают митинги у парламента, возлагают ответственность за жестокий разгон на главу МВД Георгия Гахарию и требуют его отставки.