Президент Молдавии высказался за отмену ограничений на российские телеканалы

КИШИНЕВ, 3 июля. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон высказался за отмену ограничений в отношении телеканалов РФ, которые были утверждены парламентом в 2017 году. Об этом глава республики сообщил в среду в интервью телеканалу "НТВ Молдова".

"Туда нужно вносить изменения, потому что это касается не только российских [телеканалов], поговорите с этими ребятами из "ПРО ТВ" (Румыния - прим. ТАСС), у них тоже проблемы. Там добавили некоторые условия, которые были выгодны только этому медиахолдингу (контролирует олигарх Владимир Плахотнюк - прим. ТАСС). Поэтому, конечно, все будем рассматривать и при необходимости мы внесем эти изменения", - сказал президент.

В 2017 году парламентом Молдавии был утвержден закон "о борьбе с иностранной пропагандой" и принят новый Кодекс о телевидении и радио. Он запрещает трансляцию новостных и аналитических программ с военным и политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, в числе которых Россия.

В июне в Молдавии было сформировано новое правительство и парламентское большинство, куда вошла выступающая за восстановление отношений с Россией Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и проевропейский блок Acum ("Сейчас"). Альянс был создан с целью отстранения от власти Плахотнюка.