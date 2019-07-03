Активисты вышли с плакатами к бронетехнике, доставленной в Вашингтон на День независимости

ВАШИНГТОН, 4 июля. /ТАСС/. Первые две единицы обещанной президентом США Дональдом Трампом бронетехники были доставлены в среду в центр американской столицы для празднования Дня независимости США. К бронемашинам Bradley, установленным у Мемориала Авраама Линкольна, где американский лидер планирует выступить 4 июля с праздничной речью, вышли активисты американского антивоенного движения CodePink, чтобы выразить протест против милитаризации праздника, передает корреспондент ТАСС.

"В прошлый раз, когда Трамп хотел привезти танки, жители округа Колумбия уже сказали, что не хотят их здесь видеть. Я думаю, что это отражение политизации и милитаризации праздника 4 июля. Мы выступаем против этого, мы хотим, чтобы этот день был праздничным", - заявила журналистам основательница движения Медея Бенджамин. "Тот факт, что Трамп собирается выступить с речью, что он притащит сюда танки и запустит бомбардировщики над головами - не так должен выглядеть праздник 4 июля, который объединял бы нашу страну и демонстрировал бы нашу силу", - добавила она.

Активисты вышли к бронетехнике с плакатом "Спасибо, но танки не нужны" (T'anks but no tanks) и воздушными шариками, представляющими собой уменьшенную копию огромной надувной фигуры, изображающей президента США Дональда Трампа в виде разозленного младенца в подгузнике и с мобильным телефоном в руках и известной как "малыш Трамп".

Впрочем, к Мемориалу Авраама Линкольна пока что привезли не новейшие танки, о которых говорил Трамп, а боевые машины пехоты M3 Bradley, с которых было также снято их основное вооружение - 25-мм автоматические пушки. Бронемашины были размещены на специальных платформах на колесах, прицепленных к грузовикам. Когда активисты подошли с плакатами, один из грузовиков попытался отъехать вместе с бронемашиной, тогда протестующие переместились к соседнему Bradley.

Ранее американские СМИ писали о том, что в округ Колумбия из штата Джорджия доставили, помимо двух Bradley, также два танка M1A2 Abrams и гусеничную бронированную ремонтно-эвакуационную машину M88A2. Эта техника была замечена журналистами на одной из железнодорожных платформ, однако в центр города ее пока не доставили. Ранее ряд специалистов высказывал опасения, что из-за большого веса бронетехники на центральном бульваре Вашингтона может просесть грунт.

Танки в столице

Трамп ранее объявил о том, что 4 июля в рамках празднования Дня независимости в столице будут размещены новейшие танки, однако не уточнил, где именно. По данным газеты The Washington Post, дискуссии шли об использовании в этих целях такой военной техники, как танки Abrams или бронемашины Bradley. Издание отмечало, что Трамп уже распорядился, чтобы в этот день над Вашингтоном пролетели военные самолеты, в числе которых президентский Air Force One, также американский лидер заинтересован в организации демонстрационного полета истребителей-бомбардировщиков F-35. Помимо этого, в праздничных мероприятиях, как ожидается, примет участие элитная пилотажная группа ВМС США "Голубые ангелы".

Использование военной техники может обойтись властям США в крупную сумму. Как подсчитала The Washington Post, полет F-35 стоит около $30 тыс. в час, эксплуатация самолетов группы "Голубые ангелы" обходится в $10 тыс. в час, стоимость часа полета на Air Force One составляет более $140 тыс.

В прошлом году Трамп заявлял о своем желании провести в Вашингтоне в День независимости парад с участием военной техники, подобный тому, что проводится ежегодно на Елисейских полях 14 июля. Однако у него это не вышло. Пресс-служба столичного мэра сразу же восприняла в штыки инициативу президента, заявив, что он "будет сам платить" за подобное мероприятие. Последний раз военный парад проводился в столице США в 1991 году в честь победы в войне в Персидском заливе.

В нынешний раз мэр Вашингтона Мюриэл Боузер выразила обеспокоенность по поводу того, что Трамп планирует "прославлять военную мощь" во время празднования Дня независимости, однако подчеркнула, что поддержит планы федерального правительства.