ЦИК Украины повторно отказал Шарию и Клюеву в регистрации на выборах в Раду

КИЕВ, 3 июля. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия Украины повторно отказала главе администрации президента времен Виктора Януковича Андрею Клюеву и блогеру Анатолию Шарию в регистрации кандидатами в депутаты на выборах в Верховную раду. Об этом в среду сообщил представитель украинской общественной организации по контролю за выборами "ОПОРА" Александр Клюжев.

"ЦИК единогласно отменил регистрацию Андрея Клюева кандидатом в округе № 46, - написал он на странице в Facebook. - По данным Службы безопасности Украины (СБУ), Клюев выехал за пределы Украины в 2014 году, после этого официальные пункты пересечения границы он не пересекал".

"ЦИК единогласно отменил регистрацию кандидата Шария, выдвиженца от "Партии Шария", - продолжил представитель общественной организации. - Письмо СБУ от 3 июля показывает, что Шарий выехал 24 января 2012 года с Украины через пункт пропуска "Зерновое" на территорию РФ поездом Ковель - Москва, после этого на Украину не возвращался". Тот факт, что оба кандидата в течение последних пяти лет не проживали на территории Украины, как того требует избирательное законодательство, указан в качестве основания для повторного отказа.

Центризбирком 23 июня отказал Клюеву в регистрации кандидатом в депутаты Рады, так как он не проживал на территории страны с 2014 года. Адвокаты политика обратились в суд, где заявили, что он с 2014 года проживал в Донецке. В понедельник, 1 июля, Кассационный административный суд в составе Верховном суда Украины отменил первое решение ЦИК об отказе в регистрации. Шарию ЦИК отказал в регистрации кандидатом в депутаты по аналогичной причине 25 июня, однако данное решение было обжаловано, и 30 июня Верховный суд не признал факт отсутствия Шария на Украине в течение последних пять лет.

На заседании ЦИК 2 июля было объявлено, что оба кандидата вновь зарегистрированы для участия в выборах.

В 2012 году Шарий попросил убежище, получил статус политического беженца и вид на жительство в Евросоюзе от Литвы. Против него на Украине возбуждено два уголовных дела - за хулиганство и ложные обвинения. В апреле 2019 года Шевченковский районный суд Киева отменил арест и розыск Шария по одному из дел. Клюева считают одним из тех, кто принял решение о разгоне так называемого евромайдана в ночь на 30 ноября 2013 года, когда он занимал пост главы Совета национальной безопасности и обороны.