Военная прокуратура Абхазии проверяет слова грузинского депутата об убийствах

ТАСС, 4 июля. Абхазская сторона на состоявшемся в Женеве в среду очередном 48-м раунде международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье призвала представителей Грузии создать специальную комиссию для расследования факта участия депутата грузинского парламента Акакия Бобохидзе в грузино-абхазском конфликте 1992-1993 годов и совершении им преступлений на территории Абхазии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Абхазии, опубликованном на сайте ведомства.

Во время заседания 26-й сессии Межпарламентской ассамблеи православия 20 июня в Тбилиси с участием делегаций законодательных органов 25 стран в ходе возникшей полемики член "Европейской Грузии" Бобохидзе выкрикнул оскорбительную реплику, в которой по сути признался в совершенных им убийствах на территории Абхазии.

"Военная прокуратура республики проводит расследование по данному заявлению", - говорится в сообщении МИД.

Во время обсуждения ситуации на границах Абхазии, Грузии и Южной Осетии большинство участников встречи выразили озабоченность в связи с введением временного ограничения на пересечение государственной границы Республики Абхазия с Грузией по реке Ингур, а также призвали абхазскую сторону снять данные ограничения в самое ближайшее время. В ответ представители Абхазии заявили, что решение о введении ограничения связано с проходящими в Грузии массовыми акциями протеста и носят временный характер. "Вместе с тем, все участники, за исключением грузинских представителей, сошлись в оценке, что ситуация в приграничье остается стабильной и спокойной", - сообщает пресс-служба МИД.

Подчеркивается, что участники переговоров продолжили обсуждение вопроса о принятии совместного устного заявления о приверженности сторон к неприменению силы, которое послужило бы важным шагом на пути к подписанию юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Грузией и Абхазией и Грузией и Южной Осетией, но в очередной раз стороны не сумели согласовать компромиссный вариант. Было решено продолжить работу над текстом заявления на следующем 49 раунде дискуссий, намеченном на 8-9 октября.

Женевские дискуссии по Закавказью остаются единственной платформой диалога между Сухумом, Цхинвалом и Тбилиси, основой служат договоренности президентов РФ и Франции, достигнутые после акта агрессии Грузии в августе 2008 года. В переговорах в Женеве принимают участие представители Абхазии, Грузии, России, США и Южной Осетии, а также наблюдатели от ООН, Евросоюза и ОБСЕ.