Власти Перу пригласили Россию, Китай, Кубу и Турцию обсудить ситуацию в Венесуэле

ТАСС, 4 июля. Власти Перу пригласили Россию, Китай, Кубу, Турцию и ряд других стран принять участие в международной конференции по ситуации в Венесуэле, которая пройдет в Лиме 6 августа. Об этом сообщил в среду министр иностранных дел южноамериканской республики Нестор Пополисио.

"Цель международной конференции в Лиме состоит в том, чтобы впервые все страны, которые в какой-либо степени вовлечены в то, что происходит в Венесуэле, вместе сели за стол переговоров. Мы хотим, чтобы такие страны, как Куба, Китай, Россия, Турция были частью решения проблемы", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась на канале агентства EFE в YouTube.

По словам Пополисио, в общей сложности на конференцию были приглашены 100 стран. Власти Перу надеются, что на встрече удастся "найти темы, мнения по которым сходятся у всех участников".