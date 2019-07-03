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Четвертая конференция по реформам на Украине пройдет в 2020 году в Литве

Решение принято после встречи главы МИД Канады Христи Фриланд с литовским коллегой Линасом Линкявичюсом

ТАСС, 4 июля. Следующая конференция по реформам на Украине, которая станет уже четвертой, пройдет в 2020 году в Литве. Об этом в среду говорится в сообщении МИД Канады.

"Канада рада сообщить, что Литва объявила о проведении конференции по реформам на Украине в 2020 году", - сообщили в ведомстве. Данное решение принято после встречи главы МИД Канады Христи Фриланд с литовским коллегой Линасом Линкявичюсом на полях Третьей конференции по реформам на Украине, которая проходит в Торонто с 2 по 4 июля. Ранее аналогичные конференции состоялись в Великобритании и Дании.

На конференции в Торонто канадские власти объявили о выделении более 45 млн канадских долларов ($34,3 млн) для оказания помощи Украине, в том числе на проведение в стране демократических реформ.

Теги
УкраинаКанадаЛитваФриланд, Христя
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